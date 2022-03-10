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"Beni erkekle aldatıyorsun" diyen karısını katletti! Önce parçalara ayırdı sonra da yaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Beni erkekle aldatıyorsun diyen karısını katletti! Önce parçalara ayırdı sonra da yaktı

"Beni erkekle aldatıyorsun" dediği kocası tarafından canice katledilen ve kemikleri Almanya'daki evinin bahçesine gömülen 4 çocuk annesi Elif Uzunoğlan'ın cenazesi yakınlarının yaşadığı İstanbul'a getirildi. Uzunoğlan, bugün sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da dönerci dükkanı işleten kocası Hüseyin Uzunoğlan ile birlikte yaşayan 4 çocuk annesi Elif Uzunoğlan kendisini bir erkekle aldattığını düşündüğü kocası tarafından canice katledildi.

Eşini boğarak öldürüp uzuvlarına bölen ve yaktıktan sonra kalan kemiklerini de evlerinin bahçesine gömen cani koca, cinayetin ardından gittiği Gaziantep'te gözaltına alındı.

Polis sorgusunda cinayeti itiraf eden cani koca cezaevine gönderilirken, evinin bahçesine gömülen 33 yaşındaki kadının kemikleri ise yakınlarının yaşadığı İstanbul'a getirildi.

Genç kadın için bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece Akşemsettin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu, ayakta duramadı.

Cenaze namazının ardından Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'na götürülen cenaze feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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