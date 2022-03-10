İzmit’te kardeş cinayeti! Susturmak isterken öldürmüş
İzmit’te tartıştığı 37 yaşındaki Gökhan Kayacan'ı silah ile öldürdüğü iddiası ile hakkında iddianame yazılan 48 yaşındaki Güven Kayacan, ifadesinde; kardeşinin olay günü sarhoş olduğunu, evinin önüne gelip, küfrederek konuştuğunu dile getirdi. Kayacan, kendisinin de korkutarak susturmak için silahla etrafa kurşun yağdırdığını ve öldürme kastı olmadığını iddia etti.
Olay, 5 Kasım 2021 tarihinde gece sularında, İzmit'in Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gerçekleşti. Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan ile konuşmak için evinin önüne gitti. Çıkan kavgada Güven Kayacan, kardeşini silah ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
ŞARJÖRÜ BOŞALTIMIŞ
İddianamede, Gökhan Kayacan'ın olaydan 2 ay önce ağabeyi Güven Kayacan'ın şirketinde çalışmaya başladığı ve olay gecesi kardeşlerin şirket aracının kullanımı konusunda telefonda tartıştıkları belirtildi. Gökhan Kayacan'ın yüz yüze konuşmak için ağabeyinin evinin önüne gelmesiyle kardeşlerin tekrar tartışmaya başladığı kaydedildi. İddianamede, ruhsatsız tabancasını alan Güven Kayacan'ın, kardeşinin üzerine doğru silahın şarjöründeki tüm mermileri ateşlediği aktarıldı. Gökhan Kayacan'ın, mermilerden birinin, sol koltuk altına isabet etmesi sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
ÖLDÜRME KASTI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
İddianamede, Güven Kayacan'ın ifadesine de yer verildi. Güven Kayacan, ifadesinde; kardeşinin kendi şirketinde çalıştığını, çok alkol kullandığını, olay günü de alkollü olduğunu, evinin önüne gelerek küfürlü ve bağırarak konuştuğunu söyledi. Kayacan, kardeşini korkutarak susturmak amacıyla evindeki tabanca ile etrafa ateş açtığını, merminin kardeşine isabet ettiğini sonradan gördüğünü ve öldürme kastı olmadığını öne sürdü.
YERDEN SEKME DEĞİL, DİREKT İSABET
Gökhan Kayacan'ın otopsi raporuna da iddianamede yer verildi. Gökhan Kayacan'ın ateşli silah yaralanmasına bağlı iç organlarında oluşan hasar nedeniyle öldüğü belirtilen raporda, merminin vücuda giriş yeri, vücut içindeki ilerleyişi ve bulunduğu konumuna göre yerden sekme sonucu değil; silahtan çıktıktan sonra direkt vücuda isabet ettiği belirlendi. Raporu değerlendiren cumhuriyet savcısı, Güven Kayacan'ın öldürme kastıyla ateş etmediğine ve yerden seken merminin isabet etmiş olacağına dair savunmasına, cezadan kurtulmaya yönelik olması nedeniyle itibar edilmemesi gerektiğine kanaat getirdi.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Tüm delil, ifade ve raporları değerlendiren savcı, Güven Kayacan'ın 'kardeşe karşı kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlaması ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile yargılanmasını talep etti.
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