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Osmaniye’den gasp yapan zanlılar Adana’da kıskıvrak yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Osmaniye’den gasp yapan zanlılar Adana’da kıskıvrak yakalandı

Osmaniye’de şoförüne bıçak çekilerek gasp edildiğini iddia eden cip, Adana'da emniyet güçlerinin başarılı takibi sonucu yakalandı. Adı öğrenilemeyen şoför ile 3 arkadaşı gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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