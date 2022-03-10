Osmaniye’den gasp yapan zanlılar Adana’da kıskıvrak yakalandı

Osmaniye'de şoförüne bıçak tutularak gasp edildiği öne sürülen 80 LM 024 plakalı cipin Adana'da olduğu ihbarını alan emniyet güçleri, aracı bulmak için ana caddelerde tedbir aldı. EKİPLER DEVRİDEYKLEN TESPİT ETTİ Gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Mavi bulvarda devriye görevinde bulunan polis ekibi, ihbar edilen cipi seyir halindeyken tespit etti. KAÇAMAYA BAŞLADI Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü, kaçmaya başladı. Mavi bulvardan Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkan sürücü, ihtarlara uymayarak kaçmayı sürdürdü. Ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine otoyol bağlantı noktalarını kapatan polis, güzergah boyunca trafiği yavaşlatarak önlem aldı. 15 KM KAÇABİLDİ Yaklaşık 15 kilometre kaçabilen cip sürücüsü, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi TAG Otoyolu doğu çıkışı yakınlarında yakalandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve 3 arkadaşı gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN