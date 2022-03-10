İstanbul güne beyaz örtü ile uyandı! Aybar sürücüleri yolda bıraktı
Başta İstabul olmak üzere Türkiye'yi etkisi altına alan Aybar kar fırtınası başladı. Sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı İstanbul'u beyaza bürüdü. Yağan kar nedeniyle şoförler de zor anlar yaşadı.
ARNAVUTKÖY'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI, İETT OTOBÜSLERİ YOLDA KALDI
İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüldü. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, kar lastiği olmaması nedeniyle otobüslerin yolda kaldığını iddia etti.
SERVİS ARAÇLARI YOLDA KALDI, VATANDAŞLAR YOLLARA DÜŞTÜ
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışının etkisiyle Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlibosna mevkinde yollar karla kaplandı. Yolların kapanmasıyla servis araçları yolda kaldı. Servis araçlarından inen vatandaşlar, iş yerlerine yürüyerek gitti.
ESENYURT'TA KAYAN SERVİS ARAÇLARININ KAZA ANLARI KAMERADA
Esenyurt Atatürk Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda servis araçları kaza yaptı. İki işçi servisi kayganlaşan yolda birbirine çarptı.
Daha arkadan gelen içinde işçilerin bulıunduğu başka bir servis aracı da yolda kaymaya başladı. Minibüs önündeki minibüslere çarpıp dururken, bu sefer de minibüsler kaymaya başladı. Kayan minibüsler yoldaki başka araçlara çarpıp durabildi. Kazalarda yaralanan olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı.
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