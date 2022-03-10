İstanbul güne beyaz örtü ile uyandı! Aybar sürücüleri yolda bıraktı

ARNAVUTKÖY'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI, İETT OTOBÜSLERİ YOLDA KALDI

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüldü. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, kar lastiği olmaması nedeniyle otobüslerin yolda kaldığını iddia etti.