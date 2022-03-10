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Mersin'de el bombası paniği! İmha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Mersin’de el bombası paniği! İmha edildi

Son dakika haberi... Mersin’in Bozyazı ilçesinde sahilde kayalıklar arasında patlamamış el bombası bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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