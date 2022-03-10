İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim

23 MAĞDUR BİR ARAYA GELDİ

Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp, ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi. Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.