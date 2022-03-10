İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim
İzmir’de, kendisine güvenip, altın satın almak için para veren mahalleli ve esnafı dolandırarak ortalıktan kaybolan 37 yaşındaki kuyumcu Mehmet Esen ve gizlenmesine yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı. 4,5 milyon TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Esen, ifadesinde "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi.
İzmir'in Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 senedir kuyumculuk yapan Mehmet Esen, iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı fakat çeşitli bahane öne sürerek altınları vermedi.
23 MAĞDUR BİR ARAYA GELDİ
Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp, ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi. Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
"BORÇLARIM VARDI, PARALARLA ONLARI ÖDEDİM"
Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Esen'in, akrabası olan M.E.'nin desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'da saklandığı evde dün gözaltına alınan Mehmet Esen ile yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi. Kuyumcu Esen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim" dediği öğrenildi.
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