10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim

İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
ABONE OL
İzmir’de esnafı 4,5 milyon dolandıran kuyumcu yakalandı: Borçlarım vardı, ödedim

İzmir’de, kendisine güvenip, altın satın almak için para veren mahalleli ve esnafı dolandırarak ortalıktan kaybolan 37 yaşındaki kuyumcu Mehmet Esen ve gizlenmesine yardım eden akrabası M.E. (34), İstanbul'da yakalandı. 4,5 milyon TL dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Esen, ifadesinde "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 senedir kuyumculuk yapan Mehmet Esen, iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı fakat çeşitli bahane öne sürerek altınları vermedi.

23 MAĞDUR BİR ARAYA GELDİ

Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp, ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi. Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

"BORÇLARIM VARDI, PARALARLA ONLARI ÖDEDİM"

Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Esen'in, akrabası olan M.E.'nin desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'da saklandığı evde dün gözaltına alınan Mehmet Esen ile yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi. Kuyumcu Esen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim" dediği öğrenildi.

Mehmet Esen ve akrabası M.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA