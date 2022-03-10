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Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu: 48 adet bronz sikke ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu: 48 adet bronz sikke ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 48 adet bronz sikke ele geçirildi.

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