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Son dakika: İstanbul'da kar alarmı trafiği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika: İstanbul’da kar alarmı trafiği

Son dakika haberine göre Meteoroloji''nin turuncu kodlu kar alarmıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.00'de yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

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