Bursa’da parkta cesedi bulunan kadın hakim 3 sayfalık not bırakmış
Bursa Adliyesi'nde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görev alan hakim Çiğdem Bayrakçeken, çocuk parkında asılı halde cansız bedeni bulunmuştu. 25 yaşındaki genç hakimin aynı adliyede görev olan Cumhuriyet Savcısı olan eşi B.A.’dan altı ay önce boşandığı, bir süredir psikolojik tedavi aldığı, kendisini tek başına bırakmayan ailesine de “kedilere mama vereceğim” diyerek evden çıktıktan sonra parka gittiği tespit edildi. Kadın hakimin üzerinden üç sayfalık bir not çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.en gün ailesinin yanına geldiği, akşam saatlerinde "kedilere mama vereceğim" diyerek evden çıktığı öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 25 yaşındaki hakim Çiğdem Bayrakçeken olduğu belirlendi. Genç hakimin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DOKTORU İNTİHAR RİSKİ VAR DEMİŞ
Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Hakim olarak görev yapan Çiğdem Bayrakçeken'in yine Bursa adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı B. A.'nın eski eşi olduğu, geçen yıl 6 Eylül'de de resmi olarak boşandıkları belirtildi. Üzerinden 3 sayfa intihar notu çıkan genç hakimin, psikolojik destek aldığı, doktorunun ise yakınlarına intihar riskini söylediği öğrenildi.
"KEDİLERE MAMA VERECEĞİM DİYE EVDEN ÇIKMIŞ"
Bir süredir hakim ve savcı arkadaşlarının evinde kalan Çiğdem Bayrakçeken'in geçen gün ailesinin yanına geldiği, akşam saatlerinde "kedilere mama vereceğim" diyerek evden çıktığı öğrenildi.
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