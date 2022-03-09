İstanbul’da tarihi eser operasyonunda 344 eser ele geçirildi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Bayrampaşa, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy'de tarihi eser kaçakçılarına ilişkin 6 operasyon gerçekleştirdi.