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İstanbul’da tarihi eser operasyonunda 344 eser ele geçirildi: Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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İstanbul’da tarihi eser operasyonunda 344 eser ele geçirildi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 4 ilçede gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tarihi eser ve obje ele geçirildi. 9 şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Bayrampaşa, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy'de tarihi eser kaçakçılarına ilişkin 6 operasyon gerçekleştirdi.

344 ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 9 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen; 344 tarihi eser ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

9 GÖZALTI

8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'nde sergilendi.

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