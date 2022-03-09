09 Mart 2022, Çarşamba
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DEAŞ'ın sözde komutanı Sakarya'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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DEAŞ’ın sözde komutanı Sakarya’da yakalandı

Terör örgütlerine karşı süren amansız mücadele devam ediyor. Irak- Musul bölgesinde terör örgütünün sözde komutanı olduğu belirlenen Iraklı yakalandı.

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