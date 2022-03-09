Manisa’da feci kaza! Çarpışmanın şiddetiyle yola fırladı: 6 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Gökmen Yıldız (41) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ekrem Üstündağ (35) ve Şahin Şengül (51) ile transit sürücüsü Seçkin Bürcü (53) ve transitte yolcu olarak bulunan Cihan Taşkıran (26) ile Ramazan Barlin (67) yaralandı.