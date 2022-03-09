Avcılar’da engelli çocuğuyla minibüse bindi! Şoförden peş peşe gelen tepkiler ‘insanlık ölmüş’ dedirtti





"BEN DE ENGELLİ OLSAM BEN NASIL DAVRANIRIM DİYE BİR DÜŞÜNSÜNLER"

Suna Şengül, "Ben neden çocuğumun arabasını katlamak zorundayım, dedim şoföre. Çocuğumu kucağıma almakta zorlanıyorum. Çocuğumun kalçası çıkık. Onun en konforlu hali kendi engelli pusetinde oturduğu zamanki hali. Şoför, 'Araba benim değil, kapatmak zorundasınız hanımefendi' dedi. Bir sürü yolcu alacağını söyledi. O anda bulunan vatandaşlardan birisi şikayet etmiş. Şoförün işinden men edildiği söylendi. Serebral Palsi hastalığı var çocuğumun. Çiğneme ve yutma bile yok benim çocuğumda. Çocuğumun durumunu daha da normal bir hale dönüştürmek için çabalıyorum. İnsanlar daha duyarlı olsun. Ben de engelli olsam ben nasıl davranırım diye bir düşünsünler" dedi.