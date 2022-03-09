Güngören’de zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul’un Güngören ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticaretiyle uğraşan ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına ilişkin gerçekleştirilen çalışmada 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeyi demir çubuk şeklindeki pimin içine gizleyen zanlılar, karakoldaki işlemlerin akabinde adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapan 'Torbacı' diye belirtilen sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Emniyet güçleri Sanayi Mahallesindeki bir sokakta durumundan kuşkulandıkları Ö.Y. ve F.A. adlı şahısları durdurup arama yaptı. Yapılan aramada Ö.Y.'nin üzerinde 8.5 gram, F.A.'nın üzerinde de 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
DURDURULAN İKİ KİŞİ SAYESİNDE UYUŞTURUCU ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri sokakta durdurdukları şahıslara ait olduklarını düşündükleri bir aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada aracın sürücü koltuğunda bulunan A.B. isimli şahıs araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından A.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan çalışmalarda aracın S.S. isimli bir kişi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracı kiralayan S.S. isimli şahsın bölgeye yakın bir yerdeki otelde olduğu tespit edildi.
DEMİR ÇUBUK İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Otele baskın düzenleyen ekipler, aracı kiralayan S.S. isimli şahsı otel lobisinde başka kişilerle birlikte gözaltına aldı. Polis ekipleri S.S. isimli şüphelinin üzerindeki aramada demir çubuk şekilde pim buldu. Demir çubuğu inceleyen ekipler, içine saklanmış 27.5 gram ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
6 YIL 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN KİŞİ YAKALANDI
Polis ekipleri S.S. ile birlikte gözaltına aldığı D.A. ve D.B. isimli şahsıların üzerinde demir pala, bıçak ve kesici aletler ele geçirdi. Şüpheli D.B.'nin ise yapılan sorgusunda şahısların 'Yaralama' ve 'Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından adli makamlarca arandığı ve 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Ö.Y. ve F.A. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, S.S., A.B. D.B. ve D.A. hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...
- iPhone zamlı fiyatlar güncel liste: 9 Mart iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı
- 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel lise yayınlandı mı?
- OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman bitiyor?
- Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?
- Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı? Apple fiyatları ne kadar oldu 2022? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...
- The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
- Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?
- Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify hesabıma neden giriş yapamıyorum? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek?
- Survivor kim öldü son dakika? Alpay Kazan kimdir, kaç yaşında? Alpay Kazan neden öldü? İşte sebebi...