Güngören’de zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

6 YIL 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri S.S. ile birlikte gözaltına aldığı D.A. ve D.B. isimli şahsıların üzerinde demir pala, bıçak ve kesici aletler ele geçirdi. Şüpheli D.B.'nin ise yapılan sorgusunda şahısların 'Yaralama' ve 'Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından adli makamlarca arandığı ve 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Ö.Y. ve F.A. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, S.S., A.B. D.B. ve D.A. hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.