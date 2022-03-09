Kocaeli’nde zincirleme kaza! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yolun İstanbul istikameti kaza sebebiyle trafiğe kapandı.
Kaza, öğle sularında D-100 yolu Muallimköy mevkisinde gerçekleşti. İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme kazada Ahmet T. hakimiyetindeki 41 AAE 791 plakalı TIR, Güllü G. kontrolündeki 54 AFY 037 plakalı araç, Yunus K. idaresindeki 41 VB 490 plakalı kamyonet ve Muhammet E.'nin kullandığı iş makinesi birbirine girdi.
Konteyner yüklü TIR'ın devrilmesiyle çıkan lastikleri karşı şeride fırladı. Kazaya karışan otomobil de takla attı.
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, kazayı görenler yardıma koştu. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralanan Ahmet T. ile Güllü G. araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
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