İzmir’de hastanedeki silahlı saldırıda yeni ayrıntılar kamerada! Koluna alçı takıp…





KOLUNU ALÇIYA ALDIRIP, SİLAHLI İÇİNE GİZLEMİŞ

Hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren A.Ç'nin, kolunu alçıya aldırıp tabancayı da buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle içeriye girdiği öğrenildi. Geçmişte işlediği suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen A.Ç.'nin, olay sırasında madde etkisinde olduğu da öne sürülürken şüphelinin ilk ifadesinde, 'Arkadaşıma yamuk yaptı. O yüzden vurdum' dediği öğrenildi.