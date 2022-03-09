İzmir’de hastanedeki silahlı saldırıda yeni ayrıntılar kamerada! Koluna alçı takıp…
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen gün gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen saldırganın, kolunu alçıya aldırdığı ve tabancayı da içine saklayarak hastaneye girdiği ortaya çıktı.
Olay geçen gün akşam saat 17.15 sularında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı.
Pazartesi akşamı Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1960 Sokakta kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından silah ile vurulan 35 yaşındaki İbrahim Toprak, tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'ne kaldırıldı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen A.Ç.(27), girdiği hastanede İbrahim Toprak'ı kasığından tabancayla vurdu. Yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapılırken hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.
O ANLAR KAMERADA
Saldırganın hastanede gerçekleştirdiği silahlı saldırının öncesi ve sonrası ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.Ç.'nin İbrahim Toprak'ın bulunduğu odaya girdiği ve silahını ateşlediği ve poliklinikten kaçtığı görüldü.
KOLUNU ALÇIYA ALDIRIP, SİLAHLI İÇİNE GİZLEMİŞ
Hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren A.Ç'nin, kolunu alçıya aldırıp tabancayı da buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle içeriye girdiği öğrenildi. Geçmişte işlediği suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen A.Ç.'nin, olay sırasında madde etkisinde olduğu da öne sürülürken şüphelinin ilk ifadesinde, 'Arkadaşıma yamuk yaptı. O yüzden vurdum' dediği öğrenildi.
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