56 bin TL’lik arabaya yanlışlıkla 1 milyon TL teklif verdi! Mahkemeye koştu

"UYAP SİSTEMİNDEN YAPILAN HATALARIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Ahmet T'nin avukatı Ümit Taş, müvekkilinin 2014 model hafif ticari için hatalı teklifte bulunduğunu ve ihalenin iptali için dava açtıklarını belirtti. 100 bin lira teklif vermek isterken yanlışlıkla fazladan sıfır eklemenin olası bir durum olduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu; "Müvekkilim hafif ticari bir araç için takdir edilen bedel 100 bin lira iken klavye hatasıyla 1 milyon lira olarak yani bir sıfır fazla ekleyerek teklif vermiştir. İhale yapıldı araç satışı da kendisinde kalmış oldu. Burada 1 milyon lira rakamının basılması olasıdır. Klavye hatası olabilir, sistemin durması, donması söz konusu olabilir, UYAP sisteminden bu yapılan hataların geri dönüşü yok. İcra müdürüne gidip rica etseniz 'ben böyle bir hata yaptım, bu sıfırı fazladan ekledim' diyerek ihaleden geri çekilmeniz bir sonuç doğurmayacaktır. Bu tür hatalar için İcra Hukuk Mahkemelerine ihalenin fesih davası açılabilmektedir. Bu davada sizin ihaleyi 1 milyon liraya almak istemediğiniz ortaya çıkacağından dolayı İcra Hukuk Mahkemesi ihalenin feshine karar verecektir. Bununla ilgili kararlar daha önce de mevcuttur."