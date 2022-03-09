56 bin TL’lik arabaya yanlışlıkla 1 milyon TL teklif verdi! Mahkemeye koştu
Adıyaman'daki icradan araç satım ihalesine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’inden katılan ve 100 bin TL’lik teklifine yanlışlıkla 1 "sıfır" fazla yazan Ahmet T, kazandığı ihalenin iptali için mahkemeye koştu.
Adıyaman İcra Dairesi Müdürlüğü, borçlu bir şahıs ve şirket adına kayıtlı hafif ticari aracın satımı için ihale açtı.
Kars'ta çalışan ve 27 Şubat'taki ihaleye Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden katılan Ahmet T, 56 bin TL başlangıç bedeli olarak belirlenen araç için 100 bin TL teklif vermek istedi.
BİR SIFIRI FAZLA YAZINCA…
Elektronik ortamdaki ihale teklifine fazladan bir "sıfır" ekleyen ve 1 milyon yazan Ahmet T, başka tekliflere gerek kalmadan ihaleyi kazandı.
"İHALYE SUNULAN BEDEL DEĞİŞTİRİLEMEZ"
Yaptığı yanlışlığın farkına varan Ahmet T, hatasını düzeltmek istese de "elektronik ortamda yapılan ihaleye sunulan bedelin değiştirilemeyeceğinin" belirtilmesi üzerine, ihalenin feshi için avukatı aracılığıyla Adıyaman İcra Hukuk Mahkemesinde dava açtı.
"UYAP SİSTEMİNDEN YAPILAN HATALARIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK"
Ahmet T'nin avukatı Ümit Taş, müvekkilinin 2014 model hafif ticari için hatalı teklifte bulunduğunu ve ihalenin iptali için dava açtıklarını belirtti. 100 bin lira teklif vermek isterken yanlışlıkla fazladan sıfır eklemenin olası bir durum olduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu; "Müvekkilim hafif ticari bir araç için takdir edilen bedel 100 bin lira iken klavye hatasıyla 1 milyon lira olarak yani bir sıfır fazla ekleyerek teklif vermiştir. İhale yapıldı araç satışı da kendisinde kalmış oldu. Burada 1 milyon lira rakamının basılması olasıdır. Klavye hatası olabilir, sistemin durması, donması söz konusu olabilir, UYAP sisteminden bu yapılan hataların geri dönüşü yok. İcra müdürüne gidip rica etseniz 'ben böyle bir hata yaptım, bu sıfırı fazladan ekledim' diyerek ihaleden geri çekilmeniz bir sonuç doğurmayacaktır. Bu tür hatalar için İcra Hukuk Mahkemelerine ihalenin fesih davası açılabilmektedir. Bu davada sizin ihaleyi 1 milyon liraya almak istemediğiniz ortaya çıkacağından dolayı İcra Hukuk Mahkemesi ihalenin feshine karar verecektir. Bununla ilgili kararlar daha önce de mevcuttur."
"SİSTEME RAKAM GİRİLDİKTEN SONRA DÖNÜŞÜ YOK"
Bu tür ihalelere giren vatandaşlara uyarıda bulunan Taş, icradan ihaleye çıkarılan araçların piyasa fiyatlarının altında satıldığını, elektronik ortamda teklif verirken rakamlara çok dikkat edilmesi gerektiğini, sisteme rakam girildikten sonra geri dönüşün olmadığını kaydetti.
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