Hastanede sahte röntgenci vurgunu! Yaşlı insanları böyle dolandırdı

GÖZALTINA ALINDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Polisleri bazı olaylarda şüphelinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Bir görüntüde şüphelinin hızla kaçtığı anlar, bir başka görüntüde ise kandırdığı mağdurla asansöre bindiği anlar görüldü. Polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Şüpheli Çetin Ö. yakalanarak gözaltına alındı.