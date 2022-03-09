Adana'da 70 milyonluk operasyon! O şebeke çökertildi
Adana emniyeti 70 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeye operasyon düzenledi. 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.
Adana'da faizle para verip, gününde ödemeyen yapmayanlardan icra yoluyla 70 milyon liralık haksız kazanç elde eden şebekeye operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi sıkıntıya düşen 52 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet ve çek alan, gününde ödeme yapmadıkları için de haklarında icra takibi başlatarak, 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti.
Şebeke içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 14 kişiyi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Sabah erken saatlerde 14 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
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