Döviz bürosunu soymak isterken suçüstü yakalandı

Yüklü miktarda döviz bozduracağını beyan ederek döviz bürosuna girdiği saptanan soyguncu; kasada bulunan paraları cebine koyduğu esnada döviz bürosunda çalışan görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.

Soyguncu boğuşma esnasında ise havaya bir el ateş etti. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. S.G. isimli soyguncu, olay yerine gelen polisler tarafından ruhsatsız silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soyguncunun üzerinde bulunan üç bin 415 Euro ve 970 Dolar da muhafaza altına alındı.