Ortağıyla birlikte oyuna getirdi! Dolandırıcılardan külçe altın numarası

Bağcılar'da geçen hafta bir kişi yoldan geçenleri çevirerek yanında külçe altın olduğunu dile getirdi. Şüpheli, yoldan geçenlere yanındaki altın külçeleri satmak zorunda olduğunu, külçelerin piyasa değerinin 41 bin lira olduğunu söyledi. Şüphelinin diğer ortağı da alıcıymış gibi gelerek, konuşmalara dahil oldu.