Erzurum’da kafe korku dolu anlar! Kızgın yağın olduğu fritöz bomba gibi patladı
YAŞAM İHA
Erzurum’da bir kafe personeli mutfakta olduğu esnada, kızgın yağın olduğu adeta fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın tesiriyle kafenin camları kırılırken, kafe çalışanı da suratından hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yakutiye ilçesindeki Murat Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Kafe personeli mutfakta olduğu esnada içerisinde kızgın yağ olan fritöz bomba gibi patladı.
EKİPLER ÖNLEM ALDI
Patlamanın sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve ambulansa bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafede önlem aldı.
Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, yüzünden hafif yaralanan kafe çalışanı tedavi altına alındı.
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