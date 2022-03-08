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Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye'ye kaçan 7 aylık Asia tedavi edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye’ye kaçan 7 aylık Asia tedavi edildi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev'den gelen Yana Koval ve ailesi Sahra Hastanesi'ne ulaştırıldı. Gündem olan anne Yana ve 7 aylık kızı Asia tedavi edildi. Annesi Yana’nın üst solunum yolu enfeksiyonu ile soğuk algınlığı tedavi edildi.

Romanya Siret Sınır Kapısı'nda bulunan UMKE ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Yana Koval ve 7 kişilik ailesini Sahra Hastanesi'nde ağırladı. Anne Yana ile 7 aylık kızı Asia hastanede tedavi edildi.

Kiev'den gelerek Romanya'nın Siret Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Koval ailesi Kızılhaç gönüllüsü tarafından sağlık ihtiyacı olduğu için acil olarak T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin bulunduğu Sahra Hastanesi'ne getirildi.

UMKE sağlık ekiplerinin yaptığı muayene ve inceleme sonucunda Asia bebeğin yüksek ateş şikayeti ve annesi Yana'nın üst solunum yolu enfeksiyonu ile soğuk algınlığı tedavi edildi.

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