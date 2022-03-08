Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye’ye kaçan 7 aylık Asia tedavi edildi

Kiev'den gelerek Romanya'nın Siret Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Koval ailesi Kızılhaç gönüllüsü tarafından sağlık ihtiyacı olduğu için acil olarak T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin bulunduğu Sahra Hastanesi'ne getirildi.