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'Görsellik var altyapı yok' Ünlü tatil beldesi Çeşme sular altında: Cadde ve sokaklar göle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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’Görsellik var altyapı yok’ Ünlü tatil beldesi Çeşme sular altında: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı cadde ve sokakları göle çevirdi. Alaçatı ve Ilıca semtlerinde birçok noktada su baskınları yaşandı. Çeşme Belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, "Eski Çeşme'ye hasretiz. Altyapı olmadan görsellik yaparlarsa sonucu bu olur yazık" ifadelerini kullandı.

İzmir'de gün boyunca aralıklarla etkili olması beklenen sağanak yağış, batı ilçelerinden giriş yaptı. Çeşme ilçesinde de sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bir anda etkili olan yağışla, Alaçatı ve Ilıca semtlerinde sokaklar adeta göle döndü. Suyla dolan cadde ve sokaklar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Baz noktalarda da dolu yağışı sebebiyle caddeler beyaza büründü.



"SORUN ALTYAPI YETERSİZLİĞİ"
Öte yandan, bazı vatandaşlar, alt yapı yetersizliğine isyan ederek her yağmurda aynı sorunun yaşandığını dile getirdi.

Çeşme Belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, "Eski Çeşme'ye hasretiz. Altyapı olmadan görsellik yaparlarsa sonucu bu olur yazık", "Alaçatı her zaman böyle. Her kış istisnasız kazılıyor bütün yollar. Neden kalıcı bir çözüm bulamıyorlar anlamak güç" yorumları dikkat çekti.

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