’Görsellik var altyapı yok’ Ünlü tatil beldesi Çeşme sular altında: Cadde ve sokaklar göle döndü

Bir anda etkili olan yağışla, Alaçatı ve Ilıca semtlerinde sokaklar adeta göle döndü. Suyla dolan cadde ve sokaklar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Baz noktalarda da dolu yağışı sebebiyle caddeler beyaza büründü.





"SORUN ALTYAPI YETERSİZLİĞİ"

Öte yandan, bazı vatandaşlar, alt yapı yetersizliğine isyan ederek her yağmurda aynı sorunun yaşandığını dile getirdi.