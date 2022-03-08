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Diyarbakır’da korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalan 1’i hamile 3 kadın ve çocuk kurtarıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Diyarbakır’da korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalan 1’i hamile 3 kadın ve çocuk kurtarıldı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde memurların oturduğu lojmanın üçüncü katında yangın çıktı. Alevlerin ortasında mahsur kalan 1'i hamile 3 kadın ve 2 yaşındaki erkek çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Çaytepe Mahallesi'nde, sabah sularında memurların kaldığı 3 katlı lojmanın son katındaki dairede daha tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

BALKONDAN KURTARTILDI

İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 1'i hamile 3 kadın ile 2 yaşındaki erkek çocuğu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, balkona uzatılan sepetli vinç ile kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılanlar Kocaköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kadınların ve çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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