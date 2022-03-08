Silivri’de 12 baraka küle döndü!
Silivri’de balıkçıların depo olarak kullandığı barınaklar alev alev yandı. Yan yana bulunan 12 barınak küle dönerken içerde kimsenin olmaması ise olası bir can kaybını önledi.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Silivri Marina'da bulunan balıkçı barakalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple balıkçıların depo olarak kullandığı barakların birinde yangın meydana geldi. Yangın yan yana bulunan 12 barakaya sirayet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan barakalara müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yer yer patlamaların olduğu da iddia edildi. Çıkan yangın sonrası baraklarda bulunan balıkçı malzemeleri küle döndü.
Bazı balıkçılar yangından geriye kalan malzemeleri depolarından çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Dumanların arasından içeri giren balıkçılar yanmamış olan ağları barakadan dışarı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
Alev alev yanan baraklar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.
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