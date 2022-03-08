Silivri’de 12 baraka küle döndü!

Yangın, saat 03.00 sıralarında Silivri Marina'da bulunan balıkçı barakalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple balıkçıların depo olarak kullandığı barakların birinde yangın meydana geldi. Yangın yan yana bulunan 12 barakaya sirayet etti.