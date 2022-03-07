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Ankara Valiliğinden vatandaşlara uyarı! Soğuk ve yağışlı hava kapıda

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Ankara Valiliğinden vatandaşlara uyarı! Soğuk ve yağışlı hava kapıda

Son dakika haberleri... Ankara Valiliğinden hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir" uyarısında bulunuldu.

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