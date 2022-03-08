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Küçük çocuk taksiye istifra edince kavga çıktı! Parfüm şişesiyle kafasını yardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Küçük çocuk taksiye istifra edince kavga çıktı! Parfüm şişesiyle kafasını yardı

Ankara'da 2 yaşındaki Melis M., istifra ederek taksinin koltuğunu kirletti. Aracının kirlendiği gerekçesiyle müşteriden 150 lira isteyen şoför, olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Küçük kızın babasının kafasını parfüm şişesiyle yaran taksici, araya giren anneyi de tartakladı.

Olay, dün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Ziya Oralay Caddesi üzerindeki evlerinden çıkan Muammer (32) ve Şeyma M. (25) çifti, çocukları Melis M. ile birlikte Tunalı Hilmi Caddesi'ne gitmek için taksiye bindi.

Melis M., araç seyir halindeyken istifra edince arka koltuk kirlendi. Bunun üzerine çift, aracı durdurdu. Çift, koltuğu temizledikten sonra 25 liralık taksi ücretini ödeyip, yürüyerek yola devam etmek istedi.

Ancak şoförün, koltuk kirlendiği gerekçesiyle temizletebilmek için 150 lira para istediği iddia edildi. Muammer M., bu ücreti ödemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda şoför, araçtaki cam parfüm şişesiyle Muammer M.'nin kafasına vurdu. Taksi şoförü araya girmek isteyen kadını da tartakladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde taksi şoförünün parfüm şişesiyle müşterisine vurması ve yaşanan arbede yer aldı.



Yaralanan Muammer M., Hacettepe Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Başına 3 dikiş atılan ve darp raporu alan Muammer M., şikayetçi olacağını söyledi. Muammer M., kızı istifra edince inmek istediklerini söyleyerek, "Taksi ücretini ödedim, arka koltuğu da sildik.

Ancak şoför benden kusma parası olarak 150 lira istedi. Ben vermeyeceğimi söylediğim anda bana saldırdı. Tekme atmaya başlayınca ben de ona karşılık verdim. Bir süre sonra arabasının içerisindeki parfüm şişesini alarak benim kafama vurdu.

Orada eşim ve kızım vardı ve çok korktular. Bir kusma için bunu yapması yanlıştı. Eşim zaten tartışmadan önce o kusulan yeri sildi, buna gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

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