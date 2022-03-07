Son dakika: Türkgözü Sınır Kapısı yeniden yolcu trafiğine kapatıldı

Giriş Tarihi:
07.03.2022
Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldıktan yaklaşık iki yıl sonra yaya trafiğine açılan Türkgözü Sınır Kapısı yeniden kapatıldı. Ardahan Valiliği yaptığı son dakika açıklamasında, "Sınır kapısının yeniden modernizasyonu çerçevesinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımız ve ülkemize gelecek olan turistlerin can güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi için 2 Mayıs 2022'de yolcu geçişine açılacaktır" bilgisine yer verdi.