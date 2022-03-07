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Son dakika: Türkgözü Sınır Kapısı yeniden yolcu trafiğine kapatıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Türkgözü Sınır Kapısı yeniden yolcu trafiğine kapatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldıktan yaklaşık iki yıl sonra yaya trafiğine açılan Türkgözü Sınır Kapısı yeniden kapatıldı. Ardahan Valiliği yaptığı son dakika açıklamasında, "Sınır kapısının yeniden modernizasyonu çerçevesinde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle vatandaşlarımız ve ülkemize gelecek olan turistlerin can güvenliği açısından sorun teşkil etmemesi için 2 Mayıs 2022'de yolcu geçişine açılacaktır" bilgisine yer verdi.

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