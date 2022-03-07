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İstanbul güne yağmurla uyandı! Kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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İstanbul güne yağmurla uyandı! Kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı

Hafta başından itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağmurlu hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.

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