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Trafik maganları sokakları birbirine kattı! Araç üstüne çıkıp dakikalarca dans etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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Trafik maganları sokakları birbirine kattı! Araç üstüne çıkıp dakikalarca dans etti

İstanbul'da iki farklı grup, otomobilleriyle yol kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde dans etti. Çevrede bulunan bazı kişiler ise grubun yüksek sesli müzik dinleyip eğlenmesini meraklı gözlerle izledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda bir grup geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapatıp araçlarından bulunan özel ses sistemleriyle yüksek sesle müzik dinledi.

Yolun trafiğe kapanmasıyla diğer araç sürücüleri uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Grupta bulunan bir kadın ise otomobilin üzerine çıkarak bir süre dans etti. Çevrede bulunan bazı kişiler ise grubun yüksek sesli müzik dinleyip eğlenmesini meraklı gözlerle izledi.

Yolu kapatarak yüksek sesle müzik dinlemenin diğer adresi ise Sıraselviler Caddesi'ydi.

Yine bir grup otomobilleriyle caddeyi trafiğe kapatarak yüksek sesle müzik dinledi.

5 kişi ise otomobilin önünde yüksek sesli müzik eşliğinde cadde ortasında dans etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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