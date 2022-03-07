Son dakika: İstanbul’da 5 saat su kesintisi! İSKİ İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde, ne zaman olacak?

İSKİ'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kağıthane Terfi Merkezi'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle gerçekleşecek kesintinin detayları belli oldu. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde, ne zaman olacak? İşte haberin detayları...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE, NE ZAMAN OLACAK?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Salı günü saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle: