Son dakika: İstanbul'da 5 saat su kesintisi! İSKİ İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde, ne zaman olacak?
Son dakika... İstanbul'da 5 saat su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Kağıthane Terfi Merkezi'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisinin olacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından kesinti yapılacak bölgeler araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde, ne zaman olacak? İşte su kesintisinin yaşanacağı o ilçeler...
İSKİ'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kağıthane Terfi Merkezi'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle gerçekleşecek kesintinin detayları belli oldu. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde, ne zaman olacak? İşte haberin detayları...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE, NE ZAMAN OLACAK?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Salı günü saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:
Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.
Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.
Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.
Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."
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