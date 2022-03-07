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"Gaddar Kadir" yakayı ele verdi! 32 yıl yatacak

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Gaddar Kadir yakayı ele verdi! 32 yıl yatacak

Suç dünyasında “Gaddar” kod adıyla tanınan, “Hırsızlık” ve “Konut Dokunulmazlığını İhlal” suçlarından ötürü kesilmiş 32 yıl yedi ay hapis cezası bulunan Kadir L., üzerinde ruhsatsız ve dolu bir silahla yakalandı.

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