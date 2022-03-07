Denizli’de makatına torpil yerleştirip patlattı! Yapılan tedavi dünya basınında

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığımız için makale olarak yabancı dilde yayınladık. Tıp literatüründe önemli dergi olan 'Urology Case Reports' a yayınlandı. Benim en çok atıf alan yayınlarımdan biri oldu. Vaka ilginç olduğu ve tedavi edilip, taburcu edildiği için tıp literatürüne de girdi" dedi.

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