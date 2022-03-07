Denizli'de makatına torpil yerleştirip patlattı! Yapılan tedavi dünya basınında
Denizli'de tıp literatürüne giren ilginç bir olay yaşandı. Tavas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki şizofreni hastası Ramaza B., makatına torpil yerleştirip patlattı. İç organları hasar gören Ramazan B., tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Yapılan tedavi yöntemi ise bilim insanları tarafından büyük ilgi gördü.
Tavas ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Ramazan B., 2012 yılında kendi penisini kesmiş ardından da tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Ramazan B., daha sonra babası Ahmet B.'yi de evde kimsenin olmadığı sırada boğazını sıkarak öldürdü.
Serbest bırakılan Ramazan B., 2014 yılında ise makatına torpil yerleştirip, fitili ateşleyerek patlattı. Makatında büyük hasar oluşan ve organları zarar gören Ramazan B., Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ramazan B., yapılan tedavisinin ardından yaklaşık 2 yıl sonra hayatını kaybetti.
'TIP LİTERATÜRÜNE DE GİRDİ'
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, böyle bir olayla tıp tarihinde ilk kez karşılaştıklarını, yaptıkları tedaviyi İngilizce makale olarak önemli bir yabancı dergide yayınlandığını söyledi.
Şimdiye kadar atıf gelen en çok yayınlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zümrütbaş, "2014 yılında 35 yaşında şizofreni hasta getirilmişti. Aynı hasta daha önce de kendi penisini kesmiş ve tedavi edilip, gönderilmiş. Bu sefer de daha önce görmediğimiz şekilde kendisine zarar vermiş, makatına torpil yerleştirmiş, fitilini de ateşleyerek patlatmış.
Bu nedenle makatında büyük abdest bölgesi, mesane, prostatı, idrar yolları büyük zarar görmüş. Genel cerrahi bölümüyle birlikte çalışarak zarar gören organları büyük ölçüde onardık. Karnına da büyük abdestini yapabilmesi için torba takılmıştı. Yapılan tedavisinin ardından sağlıklı şekilde taburcu ettik.
Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığımız için makale olarak yabancı dilde yayınladık. Tıp literatüründe önemli dergi olan 'Urology Case Reports' a yayınlandı. Benim en çok atıf alan yayınlarımdan biri oldu. Vaka ilginç olduğu ve tedavi edilip, taburcu edildiği için tıp literatürüne de girdi" dedi.
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