Şok Evleri'nde uyku tulumlarıyla yakalandılar! Onlarcası gözaltına alındı
İstanbul’da kaçak göçmenlerin yerleştirildiği ve saklandığı “Şok Evleri” olarak adlandırılan 26 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 90 kaçak göçmen gözaltına alındı. 27 uyku tulumu ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; göçmen kaçakçıları ve çeteler tarafından Avrupa ülkelerine götürülmesi planlanan düzensiz kaçak göçmenlerin yerleştirildiği ve saklandığı "Şok Evleri" olarak adlandırılan 26 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Sabah'ın haberine göre 20'si Pakistan, 11'i Afganistan, 21'i Suriye, 12'si Mısır, 22'si Bangladeş, 1'i Cezayir, 1'i Togo, 1'i Burkina Faso ve 1'i Özbekistan uyruklu toplamda 90 düzensiz kaçak göçmen söz konusu adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 27 adet uyku tulumu, bir ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.
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