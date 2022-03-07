Şok Evleri’nde uyku tulumlarıyla yakalandılar! Onlarcası gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; göçmen kaçakçıları ve çeteler tarafından Avrupa ülkelerine götürülmesi planlanan düzensiz kaçak göçmenlerin yerleştirildiği ve saklandığı "Şok Evleri" olarak adlandırılan 26 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı.