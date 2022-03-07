Arkadaş şakası ölümle bitti! Attığı yumrukla bilinci kapandı, 19 gün sonra hayatını kaybetti





'ÇOK PİŞMAN IM, BİR ANDA SİNİRLENDİM'



Olayın ardından tutuklanan Özkan Makas ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım. Ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.