Arkadaş şakası ölümle bitti! Attığı yumrukla bilinci kapandı, 19 gün sonra hayatını kaybetti
Edirne’de arkadaşların şakalaşması ölümle bitti. Şaka yaptığı arkadaşı Özkan Makas'ın (43) yumruklarıyla bilinci kapanıp yoğun bakım servisine alınan Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44) 19 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 16 Şubat tarihinde Saraçlar Caddesi'nde yaşandı. Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, arkadaşıyla beraber restorana gitti.
Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas ile sohbet etmeye başladı.
Sohbet esnasında iddiaya göre, Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı.
Bu şakaya sinirlenen Makas, Nevrekop'a iki defa yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı.
BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Bilincini yitiren Nevrekop'un kalbi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü sırada durdu.
Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; Özkan Makas'ın, Mehmet Ramiz Nevrekop'a yönelip konuştuğu, ardından da yumruk attığı görüldü.
'ÇOK PİŞMAN IM, BİR ANDA SİNİRLENDİM'
Olayın ardından tutuklanan Özkan Makas ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım. Ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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