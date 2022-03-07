DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022: Anneye, ablaya, sevgiliye, eşe, kız kardeşe en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

* Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Kadınlar günün kutlu olsun...

* Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.