DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022: Anneye, ablaya, sevgiliye, eşe, kız kardeşe en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış Dünya Kadınlar Günü mesajları için araştırmalar sürüyor. Tüm dünya ve ülkemizde coşkuyla kutlanacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Annesine, eşine, sevgilisi ve kız kardeşinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyenler için mesaj ve sözleri haberimizde derledik. İşte, Anneye, ablaya, sevgiliye, eşe, kız kardeşe en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kutlama mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadınlar Günü için en güzel ve içten kutlama mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Bu özel günde sizde sevdiğiniz kişilere Kadınlar Günü mesajı göndermek isteyenler detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, anneye, ablaya, sevgiliye, eşe, kız kardeşe en güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
* Kadına Şiddete HAYIR.!
* Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş
* Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.
* Her kadın bir annedir.. ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.
* Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!
* Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..
* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Kadınlar günün kutlu olsun...
* Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.
* Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..
Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..
Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.
Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.
Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.
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