Kadın personelinin kafasına silah dayayan müdürün cezası belli oldu

"VURAYIM MI SENİ VURAYIM MI?"

Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına Turabi K. ile Melis B. katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı; Turabi K.'nın, Melis B.'nin başına silah dayayarak "Vurayım mı seni vurayım mı?" dediğini, olaydan sonra 6 Kasım 2021'de Melis B.'yi arayarak "Seni bulacağım, hangi şube işe başlarsan başla seni bulurum.