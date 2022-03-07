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Kadın personelinin kafasına silah dayayan müdürün cezası belli oldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Kadın personelinin kafasına silah dayayan müdürün cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ta özel bir bankanın 50 yaşındaki şube müdürü Turabi K.'nin,  34 yaşındaki müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin kafasına silah dayadığı iddiası ile 5 seneye kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Turabi K.'nın, Melis B.'yi telefonla arayarak tehdit ederek zincirleme suç işlediği için 8 sene 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Özel bir bankanın Kahramanmaraş şubesinin kasa dairesinde 22 Temmuz 2020 tarihinde yaşanan olayda şube müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinden aldığı silahı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin kafasına dayadı.

Melis B.'nin, bankanın güvenlik kamerası görüntüleriyle beraber şikayetçi olması üzerine Turabi K. hakkında silahla tehdit suçundan 5 seneye kadar hapis cezası talebiyle Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"VURAYIM MI SENİ VURAYIM MI?"

Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına Turabi K. ile Melis B. katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı; Turabi K.'nın, Melis B.'nin başına silah dayayarak "Vurayım mı seni vurayım mı?" dediğini, olaydan sonra 6 Kasım 2021'de Melis B.'yi arayarak "Seni bulacağım, hangi şube işe başlarsan başla seni bulurum.

"NEREDE OLURSAN OL SENİ BULACAĞIM"

Adana'ya da geleceğim, nerede olursan ol seni bulacağım. Hepinizden hesap soracağım, ölmeye öldürmeye geliyorum" diyerek silahla tehdit suçunu işlediği, aynı eylemi farklı zamanlarda gerçekleştirmek suretiyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Melis B.'nin avukatı, mütalaa kapsamında sanığın cezalandırılmasını talep ederken, Turabi K.'nin avukatı da adli kontrol kararının kaldırılmasını ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre verilmesini istedi.



Hakim, Turabi K.'nin savunmasının alınmasından dolayı adli kontrol kararını kaldırırken, duruşmayı da erteledi.

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