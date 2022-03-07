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Adana’da genç kadın evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Adana’da genç kadın evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Adana’nın Seyhan ilçesinde Nuriye B. adlı kadın D.C.S. adlı şahıs tarafından, oturduğu sitenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu talihsiz kadın ayağına isabet eden kurşun ile yaralandı.

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