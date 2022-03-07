07 Mart 2022, Pazartesi
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EGM'den 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması! 12 kişi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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EGM’den 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması! 12 kişi...

Emniyet Genel Müdürlüğü8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 46 ilde 15 bin kişinin katıldığı toplantı, yürüyüş ve gösteriler hakkında açıklama yaptı. EGM tarafından yapılan açıklamada, "Bu etkinliklerde kanuna aykırı hareket eden 12 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır." denildi.

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