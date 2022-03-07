Bursa’da trafikte dehşete düşüren anlar! Satırla saldırdığı anlar kamerada
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde araç sürücüsü, trafikte lambaları kapalı halde ilerleyen motosiklet sürücüsünü ’’lambalarını açar mısın?’’ ifadeleriyle uyardı. Kendisinin ikaz edilmesine öfkelenen motosiklet sürücüsü, uyaran şahsa belindeki satırla saldırdı. Dehşet veren anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Satırla saldırıya uğrayan şahıs ’’Şehrin göbeğinde satır çekip saldırıyorsun ve elini kolunu sallayarak geziyorsun’’ sözleriyle tepki gösterdi.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı.
Trafikte otomobili ile seyir halinde olan 49 yaşındaki İsmail D., ışıkları kapalı şekilde ilerleyen motosikleti görünce sürücüsüne ''lambalarını yakar mısın?'' dedi. Kendisini uyarılmasına öfkelenip gözü dönen motosiklet sürücüsü, İsmail D.'nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.
''KARDEŞİM LAMBALARINI YAKAR MISIN?''
Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.'ye doğru saldırdı. Bu anlarda İsmail D. neye uğradığını şaşırırken şüpheli motosiklet sürücüsü, yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek hızlıca uzaklaştı.
Çevrede bulunan vatandaşlar şaşkın gözlerle olan biteni izlerken bu anlar bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Satırlı saldırıya uğrayan İsmail D. şunları söyledi, ''Markete alışveriş yapmaya geldim. Arabamı da şuraya çektim. O sırada arkamdan gelen motosiklet sürücüsüne dedim ki ''kardeşim lambalarını yakar mısın?'' dediğim tek şey bu. Şahısta hemen belinde satırı çıkardı. Satırla bana doğru gelerek sallamaya başladı.
"BİR ADIM ÖNDE OLSAM ÖLECEKTİM"
O satırla bana saldırmaya çalışırken bende bak işine kardeşim dedim. O anda geri kaçtım. Sebebi de burası bir market ve insanlar var. Ben de ona karşılık versem olayların daha çok büyüyeceğini düşündüm. O yüzden sağduyulu davrandım. Bir adım önde olsam belki de ölecektim. Böyle insanların sokakta satırlarla gezmesi hiç hoş değil. Şehrin göbeğinde belinde satır, cebinde bıçak, belinde silah var. Şehrin göbeğinde satır çekiyorsun ve elini kolunu sallayarak geziyorsun. Bunların biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum'' dedi.
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