Şişli’de ‘gürültü’ yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı! O anlar kamerada





UYARAN KİŞİLERE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise onu uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine şahısla diğerleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisini uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Taraflar yaşadıkları arbede sonucunda ayrılırken, kimse yaralanmadı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.