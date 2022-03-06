06 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Esenler'de korkutan yangın! İki binada hasara yol açtı

Son dakika: Esenler'de korkutan yangın! İki binada hasara yol açtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Esenler’de korkutan yangın! İki binada hasara yol açtı

Son dakika haberleri... Esenler'de bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA