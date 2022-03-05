Zonguldak’ta feci kaza! Cenazeye gidiyorlardı...

Yaralılardan S.B. ve Ş.A. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu araçta bulunan diğer iki kişi de kontrol amaçlı hastaneye gönderildi. Alaplı İlçe Jandarma Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN