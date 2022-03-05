Yakın zamanda 7 ve üzerinde bir deprem olabilir! Deprem uzmanından milyonlara kritik uyarı...
Deprem Uzmanı Osman Öztürk 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yaptığı açıklamalarda deprem konusunda kaybedecek bir zamanın olmadığını ifade ederken yakın bir zamanda Türkoğlu Gölbaşı segmenti üzerinde 7 ve üzerinde bir depremin olabileceğinin altını çizdi. İşte AFAD tarafından paylaşılan deprem haritasının detayları...
Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Öztürk, deprem konusunda uyarıda bulunarak "Kaybedecek zaman yok" dedi.
DEPREMLE YAŞAMAK MÜMKÜN
Öztürk, "Anadolu toprakları içerisinde üç farklı ana diri fay sistemi gelişmiştir. Bu diri fay sistemleri üzerinde gerek tarihsel gerek aletsel dönemde yıkıcı depremler meydana gelmiş ve gelmeye de devam etmektedir. Deprem bir doğa olayıdır. Depremin afete dönüşmesi ise ancak insan varlığı ile mümkün olabilmektedir. Dünyanın bilinçli ülkelerinde, depremin engellenemeyeceği ancak, depremle yaşamanın mümkün olduğu gerçeğinden hareketle bilimin ışığında önlemler alınmaya, mal ve can kayıplarını en aza indirmeye dönük çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir."
7 VE ÜZERİ DEPREMLER...
"Güncel bilimsel gelişmeler 7 ve üzerinde büyük depremlere dayanacak bina tasarımlarını olanaklı kılarken, ülkemizde bu büyüklüğün çok daha altında gerçekleşen depremlerde mal ve can kayıplarının devam etmesi düşündürücüdür" dedi.
"YAKIN ZAMANDA 7 VE ÜZERİ BİR DEPREM MÜMKÜN"
Öztürk, "Unutulmamalıdır ki, Türkoğlu Gölbaşı segmenti 7 ve üzeri bir deprem üretmektedir ki yakın zamanda burada bir depremin olması mümkündür. " ifadleerini kullandı.
485 FAY DİRİ
"Ülkemizde en son 2012 yılında güncellenen 'Türkiye Diri fay Haritası' verilerine göre, deprem üretme potansiyeli taşıyan 485 adet diri fay olduğu belirlenmiştir. 24 kentimiz ve yüzlerce yerleşim merkezi bu fayların üzerinde veya yakınındadır."
FAY YASASI ÇIKARILMALI
"Birçok ilimizin ve irili ufaklı yerleşim merkezinin üzerinde bulunduğu diri faylar konusunda uzman jeoloji mühendisleri tarafından 'paleosismoloji' çalışmaları ile araştırılmalı, imar planlarına işlenmeli ve 'fay yasası' acilen çıkarılmalıdır."
YERLEŞİM YERLERİ İÇİN PLANLAR GÜNCELLENMELİ
"Tarım arazileri, sulak alanlar ve ovalar zorunlu haller dışında imar planları dışına alınarak nitelikleri korunmalı, öncelikli yerleşim alanları için 'İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler' ve 'Mikro Bölgeleme Etütleri' tamamlanmalı, var olanlar güncellenmelidir."
Gölbaşı doğusunda, Perveri (Harmanlı) ile Türkoğlu arasında yer alan yaklaşık 90 km uzunlukta, K55D genel gidişli birçok paralel kırıklardan (sismik boşluklardan) oluşan bölümü, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak adlandırılmıştır.
AFAD DEPREM HARİTASI
En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.
Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.
Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.
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