Balık tezgahlarında hamsi, istavrit ve mezgite rağbet
Güncel balık fiyatları ne kadar? Hamsinin kilosu ne kadar? sorularının yanıtları netleşiyor. Samsun'da balık tezgâhlarında kilogramı 20-25 TL’den satılan hamsi, istavrit ve mezgit yoğun rağbet görüyor.
Bir ay önce kulağına kar suyu kaçan hamsi yağlanarak tezgâhlarda yerini aldı. Balık satıcıları geçen aylardaki dondurucu soğuklarda hamsiye olan rağbetin devam ettiğini söyledi. Tezgahlarda istavrit, barbun ve hamsi kilosu en ucuz balık olarak 20 ile 25 TL'den satışa sunulurken, en pahalı balık ise 200 TL kilogram fiyatı ile kalkan balığı oldu. Balık satıcısı Ercan Albayrak, "Vatandaşlardan yoğun rağbet var. En çok ise hamsi satılıyor. Diğer balık fiyatları da gayet normal. Somon 70 TL, levrek 90 TL, levreklerin bir büyük boyu ise 100 TL" dedi.
"Hamsi rağbeti devam ediyor"
Balık satıcısı Onurcan Köse ise "Balık tezgahlarında hamsi rağbeti devam ediyor. Fiyatlar da uygun. Hamsi, mezgit 25 TL. Tezgahlarımızda en ucuz balığımız istavrit ile barbun 20 TL'den satılıyor. Mezgit ile barbun balığı da rağbet görüyor. Tezgahlarımızda en pahalı balık ise kalkan balığı. Kilosu 200 TL" diye konuştu.
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