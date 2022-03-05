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Van'da ele geçirildi: Tam 44 kilo 500 gram!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2022
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Van’da ele geçirildi: Tam 44 kilo 500 gram!

Son dakika haberleri... Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi taramasında, kayalıklar arasına gizlenen, 3 çuval içinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

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