Cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Cemre toprağa ne zaman düşer? Kor ve ateş anlamına gelen cemrenin, şubat ayı sonu ile mart ayı başında önce havaya sonra suya en sonunda toprağa düştüğü kabul edilir. İlk iki cemrenin düşmesinin ardından gözler son cemreye çevrildi. Peki, cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte haberin detayları...
Cemre toprağa ne zaman düşer? İlkbahara doğru önce havada, sonra suda, en son toprakta meydana gelen sıcaklık yükselişi olayı 'cemre' ile ilgili araştırmalar sürüyor. Halk arasında yaygın olarak 'baharın müjdecisi' diye bilinen sıcaklığın artması olayına 'cemre' deniliyor. Peki, cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...
CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞER?
Kelime karşılığı olarak 'kor halindeki ateş' anlamına gelen cemrenin, birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Birinci cemre havaya (19-20 Şubat), ikinci cemre suya (26-27 Şubat) düştü. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığının arttığı, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görüldüğüne inanılır.
NEVRUZDA RİTÜELLER
Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.
Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.
"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.
Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.
Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.
Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.
Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.
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