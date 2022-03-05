Cemre toprağa ne zaman düşer? İlkbahara doğru önce havada, sonra suda, en son toprakta meydana gelen sıcaklık yükselişi olayı 'cemre' ile ilgili araştırmalar sürüyor. Halk arasında yaygın olarak 'baharın müjdecisi' diye bilinen sıcaklığın artması olayına 'cemre' deniliyor. Peki, cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...

CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞER?

Kelime karşılığı olarak 'kor halindeki ateş' anlamına gelen cemrenin, birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Birinci cemre havaya (19-20 Şubat), ikinci cemre suya (26-27 Şubat) düştü. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığının arttığı, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görüldüğüne inanılır.