Antalya’da korkunç olay! Eşe Aktaş’ı takip edip sırtından bıçakladı

Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan E.K., cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş'ı sırtından yaralayıp kaçtı. Aktaş'ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.