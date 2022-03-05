Antalya'da korkunç olay! Eşe Aktaş'ı takip edip sırtından bıçakladı
Son dakika haberine göre: Antalya'da, otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen 22 yaşındaki E.K tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan E.K., cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş'ı sırtından yaralayıp kaçtı. Aktaş'ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'PES' DEDİRTEN SÖZLER
Operasyon düzenleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinde Eşe Aktaş'ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren E.K., "Bu yüzden takip edip bıçakladım" dedi.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Öte yandan E.K.'nin, Eşe Aktaş'ı takip etmesi ve sırtından bıçakla yaralaması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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