Minik Dilan’ın neden vurulduğu belli oldu! Kan donduran ayrıntı

"KIZ ARKADAŞIMLA ARAMI AÇTI"

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheli Özkan Şenel İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada aldığı darbelerden dolayı susma hakkını kullanan saldırgan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şenel hakimlikte kavganın Tiktok'ta yaşanan tartışmadan dolayı çıktığını, arkadaşı Kamil D.'nin'sahte hesap açarak kız arkadaşıyla arasını açtığını söyledi. Öfkelendiği için silahla birlikte Kamil D.'nin ikametine giderek silah çektiğini kabul eden şüpheli 14 yaşındaki kız çocuğunu kazayla vurduğunu belirtti.

TUTUKLANDI

Mahalle sakinleri tarafından linç edilmekten polisler tarafından kurtarıldığını söyleyen saldırgan amacının Dilan Tekel'i vurmak olmadığını, arbede sırasında silahın ateş almış olabileceğini iddia etti. Sulh Ceza Hakimliği kız çocuğunu vuran saldırganı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.