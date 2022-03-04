Minik Dilan’ın neden vurulduğu belli oldu! Kan donduran ayrıntı
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde geçen ay boynuna gelen kurşunla ağır yaralanan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in vurulma sebebi gün yüzüne çıktı. 2 arkadaşın Tiktok’tan tanıştıkları bir kadın sebebiyle tartışmaya başladıkları, akabinde olayların silahlı saldırıyı getirdiği tespit edildi. Dilan Tekel'in de 2 arkadaşın tartıştığı esnada araya girdiği ve Özkan Şenel tarafından boynundan vurulduğu ortaya çıktı. Mahalleli tarafından linç edilen şahıs çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
İstanbul Sarıyer'de 4 Şubat tarihinde boynuna gelen kurşunla ağır yaralanan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in yok yere yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı. Olay İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleşti.
Tiktok adlı uygulamadan aynı kadınla sevgili olmaya çalışan 2 şahıs arasında kavga çıktı. 40 yaşındaki Özkan Şenel, Tiktok uygulamasından arkadaşı 30 yaşındaki arkadaşı Kamil D.'nin sahte bir hesapla kız arkadaşının arasını açtığını zannederek yanına aldığı duğu silahla arkadaşının evine gitti.
AĞABEYİNİ KORUMAK İÇİN ARAYA GİRDİ
Taraflar arasında kız arkadaşıyla arası bozulduğu gerekçesiyle sözlü münakaşa yaşandı. Bu sırada Özkan Şenel belindeki silahı çıkararak Kamil D.'nin telefonunu istedi. Olayın büyümesi üzerine Kamil D.'nin aileside kavgaya karışında arbede yaşandı. Bu sırada Kamil D.'nin komşusu olan 14 yaşındaki Dilan Teker'de kavgaya karışarak Özkan Şenel'e 'Ağabeyimin telefonunu almaya hakkın yok geri ver' diyerek müdahalede bulundu.
MAHALLELİ KISKIVRAK YAKALADI
Özkan Şenel kavga sırasında silahını ateşleyince çıkan mermi 14 yaşındaki kız çocuğunun boynuna isabet etti. Bir anda kanlar içinde kalan Dilan Tekel, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dilan Tekel'in vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Şenel mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Dilan Tekel'in yakınları tarafından linç edilen Şenel, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
DİLAN'IN NEDEN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan skandal olayın ardından kız çocuğunun ailesi saldırgandan şikayetçi oldu. İstanbul polisi tarafından yürütülen tahkikat kapsamında Kamil D., ifade verdi. Genç adam olayın Tiktok isimli uygulamada bir kadınla sevgili olmak amacıyla çıktığını, kendisinin sahte bir hesap açarak Özkan Şenel'le sevgili olan kadına mesajlar atarak uyarıda bulunduğunu bunun üzerine Şenel'in ikametine gelerek silahla tehditler savurduğunu anlattı.
'KARIŞMA SEN KENARA GEL'
Dilan Tekel'in kendisini tehdit edip telefonunu alan Özkan Şenel'e müdahale ettiği sırada vurulduğunu anlatan Kamil D., ''Komşumuzun kızı Özkan'a müdahale etmek istedi. Özkan Şenel'de Dilan'a 'Karışma sen kenara gel' diyerek köşe sıkıştırdı. Bu sırada elindeki silahı bir el ateşledi. Dilan Tekel kanlar içerisinde kalınca Özkan Şenel kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri saldırganı yakalayarak linç etmeye başladı. Daha sonra polisler olay yerine gelerek Özkan Şenel'i alıp uzaklaştı.'' diye konuştu.
"KIZ ARKADAŞIMLA ARAMI AÇTI"
Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheli Özkan Şenel İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada aldığı darbelerden dolayı susma hakkını kullanan saldırgan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şenel hakimlikte kavganın Tiktok'ta yaşanan tartışmadan dolayı çıktığını, arkadaşı Kamil D.'nin'sahte hesap açarak kız arkadaşıyla arasını açtığını söyledi. Öfkelendiği için silahla birlikte Kamil D.'nin ikametine giderek silah çektiğini kabul eden şüpheli 14 yaşındaki kız çocuğunu kazayla vurduğunu belirtti.
TUTUKLANDI
Mahalle sakinleri tarafından linç edilmekten polisler tarafından kurtarıldığını söyleyen saldırgan amacının Dilan Tekel'i vurmak olmadığını, arbede sırasında silahın ateş almış olabileceğini iddia etti. Sulh Ceza Hakimliği kız çocuğunu vuran saldırganı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
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